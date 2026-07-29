El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 20:00 y un máximo de 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 51%, aumentando hasta un 87% a las 07:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 34% a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, disminuyendo a 17 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h entre las 17:00 y las 19:00. Esta brisa puede ofrecer un respiro del calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Carmona hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de humedad en el aire.

Con el orto programado para las 07:23 y el ocaso a las 21:33, los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un largo día soleado. Es recomendable que se tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que promete ser un deleite para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.