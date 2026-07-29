El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a medianoche y aumentando hasta un 89% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% hacia las 17:00 horas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o eventos al exterior.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a velocidades de hasta 14 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00, donde se recomienda tomar precauciones, como usar protector solar y ropa ligera. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.