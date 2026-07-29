El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se mantendrá así a lo largo del día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 38 grados a las 17:00. Se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h, pero se intensificará por la tarde, llegando a ráfagas de hasta 14 km/h. Esto puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado. Con cielos despejados y un viento moderado, será un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.