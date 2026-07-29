El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia de descenso hasta alcanzar los 21 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en las temperaturas, alcanzando un pico de 37 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 58% y el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 12 km/h, aumentando a 17 km/h en la tarde y llegando a ráfagas de hasta 44 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, ideal para disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que el día se acerque a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo cálido y soleado que invitará a aprovechar al máximo las actividades estivales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.