El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 66%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa en las horas pico. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima estable es propicio para disfrutar de eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:19 horas y el ocaso será a las 21:31 horas, brindando a los cordobeses una larga jornada de luz solar. Es un buen momento para aprovechar el día, ya sea en familia, con amigos o realizando actividades deportivas. Sin embargo, se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso, utilizando protector solar y ropa ligera.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero con la necesidad de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.