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El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET

El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , y se espera que a lo largo de la mañana descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 64% en la madrugada, irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, llegando a un 31% por la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

El viento, que soplará predominantemente del oeste y suroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán rachas de hasta 18 km/h, que disminuirán a medida que avance la mañana. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique nuevamente por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 07:25 horas, mientras que el ocaso está programado para las 21:35 horas, lo que brinda a los habitantes de Bormujos una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el verano. Se aconseja mantenerse hidratado y usar protector solar si se va a estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.

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