El día de hoy, 29 de julio de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 38 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 26% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta un 48% entre las 06:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 17% hacia las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios abiertos.

Es recomendable que quienes planeen salir durante las horas más cálidas del día tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y usar protector solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial. En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy promete ser ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas elevadas y cielos despejados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.