El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance el día.

A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 37 grados , lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas, evitando la exposición directa al sol y manteniéndose hidratados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 36 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 43% en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:27 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso en Bailén.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.