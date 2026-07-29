El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la sensación de calor puede intensificarse, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.
En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para protegerse del sol.
En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar las altas temperaturas. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas promete un día vibrante en esta histórica ciudad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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