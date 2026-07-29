El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Las temperaturas comenzarán a la baja en la mañana, con un registro de 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Baena que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% en la madrugada y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 kilómetros por hora. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, predominando del este y del oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.