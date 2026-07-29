El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un repunte térmico que culminará en un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% a las 04:00. A medida que la temperatura sube, la humedad descenderá, situándose en un 15% hacia las 20:00 horas, lo que podría contribuir a una sensación de sequedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 17:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso a las 21:28, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.