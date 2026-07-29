El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 66% al caer la noche.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.
A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:36 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. La temperatura se espera que baje a 23 grados hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera al aire libre.
En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será mayormente soleado y cálido, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, en el campo o simplemente paseando por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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