El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 92% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 68%, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento suave y constante también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será óptima, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de vistas panorámicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:38. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.