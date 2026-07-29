El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta estabilizarse en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo a 22 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar de manera notable, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 29 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 36 y 37 grados, respectivamente. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 34 grados a las 20:00 y 32 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a las 00:00 y aumentando hasta un 86% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 67% a las 10:00 y bajando a un 49% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas del día. A medida que avanza la tarde, la velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.