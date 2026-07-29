El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día soleado en los parques o en las terrazas de los cafés locales.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. El ocaso se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado que permitirá observar la puesta de sol sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura en los momentos más calurosos. Se aconseja a la población que aproveche este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.