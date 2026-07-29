El día de hoy, 29 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 25 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 08:00, la temperatura se situará en 23 grados, y a las 09:00 alcanzará los 25 grados. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando su punto máximo a las 15:00 con 36 grados, y un leve descenso a 34 grados a las 19:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 51% a las 12:00 y bajando hasta un 43% a las 14:00. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, disminuyendo a 14 km/h a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 10 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. La puesta de sol se anticipa para las 21:34, cerrando un día que promete ser cálido y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.