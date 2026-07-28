El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 28 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 38 grados hacia las 16:00 horas. Esta tendencia calurosa se mantendrá durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes decidan disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes estén atentos a estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto refuerza la idea de que será un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente pasear por el parque.

A medida que el sol se ponga a las 21:34 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, el 28 de julio en El Viso del Alcor se perfila como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará un toque de frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.