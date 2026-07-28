El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 29 grados , que irá disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 27 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, la temperatura continuará descendiendo gradualmente, pero se mantendrá en un rango cálido, con máximas que llegarán a los 39 grados en las horas más calurosas, entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor puede sentirse intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Utrera que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando a un 51% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento también puede contribuir a que la sensación térmica sea más intensa en ciertos momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes y reuniones familiares. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:34. En resumen, Utrera vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.