El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Hoy, 28 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 39% a las 10:00 y bajando a un 28% hacia las 20:00. Esta combinación de temperaturas elevadas y humedad moderada puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomares que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 23:00, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso será a las 21:35, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Tomares, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades familiares y recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.