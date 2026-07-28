El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una descripción general de "despejado" en todos los periodos del día, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 38 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 37 grados, y se espera que desciendan gradualmente hacia la noche, llegando a 28 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 51% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% a las 10:00 y bajando a un 28% hacia las 20:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 21:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes de San Juan de Aznalfarache pueden disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones contra el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.