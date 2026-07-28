El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 22 grados a las 05:00 y 06:00.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 50% y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 31% hacia las 23:00 horas.

El viento, que soplará principalmente del sur, tendrá velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 39 km/h a las 14:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente propenso a la deshidratación, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

El orto se producirá a las 07:19 y el ocaso será a las 21:31, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.