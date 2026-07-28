El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, generará una sensación térmica más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y adecuada para el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:28, lo que brinda una amplia ventana de luz diurna para disfrutar de las actividades veraniegas. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los alrededores de Priego de Córdoba, disfrutar de su rica gastronomía o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano en Priego de Córdoba, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.