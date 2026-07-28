El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a medianoche y aumentando hasta un 60% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento del sur es característico de la región y contribuirá a mantener el ambiente seco y cálido.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:17 horas y el ocaso a las 21:33 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas elevadas y vientos moderados sugiere que será un día típico de verano en Pozoblanco, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco promete ser cálido y soleado, perfecto para disfrutar de un día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.