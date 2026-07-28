El día de hoy, 28 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá a 25 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y llegando a los 31 grados para el mediodía. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 41 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 72% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% a las 10:00 y bajando a un 18% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar un ambiente seco, lo que es importante tener en cuenta para evitar deshidratación.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y este durante la mañana y parte de la tarde, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección sur y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el intenso calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Palma del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero se les aconseja hacerlo en las horas más frescas del día y mantenerse hidratados. El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 21:33, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.