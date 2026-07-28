El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Hoy, 28 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 38 grados durante las horas más cálidas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento de la temperatura. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan elevadas, con un ligero descenso hacia la tarde.

La humedad relativa comenzará en un 33% en las primeras horas del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% por la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por el municipio.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 29 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:34. La noche se presentará cálida, con una humedad que aumentará, pero sin la amenaza de lluvias.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día soleado y caluroso, perfecto para actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.