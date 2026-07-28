El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se eleven rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados hacia las 07:00, pero subiendo nuevamente a 36 grados para las 15:00, alcanzando su punto máximo a las 17:00 con 37 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y disminuyendo a un 15% hacia las 19:00. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste con velocidades que variarán entre 22 y 55 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 59 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 21:31, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Se recomienda a la población disfrutar del buen tiempo, pero con cuidado ante las altas temperaturas y la exposición al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.