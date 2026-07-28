El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 35 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:32. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 29 grados, lo que hará que la velada sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.