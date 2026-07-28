El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 29 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando la temperatura alcanzará los 37 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 43% a las 10:00 y bajando hasta un 16% en las horas más calurosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente seco y caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h entre las 19:00 y las 20:00. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Montilla, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Recuerde aplicar protector solar y buscar sombra cuando sea necesario para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.