El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y 22 grados a las 06:00 y 07:00. Durante la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados a las 08:00, aumentando a 24 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 28 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que avance el día, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y 33 grados a las 12:00, con un pico de 35 grados a las 13:00 y 14:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 75% hacia las 22:00. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando las temperaturas alcancen su máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y 18:00, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas.

En resumen, Moguer experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.