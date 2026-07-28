El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% y aumentando hasta un 61% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. La puesta de sol se espera para las 21:28 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía.

En resumen, Martos disfrutará de un día caluroso y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de sol, temperaturas elevadas y viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.