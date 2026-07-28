El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00 horas, momento en el que la humedad relativa será del 44%.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 29 grados a las 10:00 horas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 38%, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo a las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 40 grados. En este momento, la humedad relativa descenderá a un 15%, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

El viento será otro factor a considerar durante el día. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 32 km/h a las 11:00 horas. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 35%, lo que podría hacer que la noche sea más agradable. El ocaso se producirá a las 21:33 horas, marcando el final de un día caluroso y soleado en Marchena. Los habitantes deben tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico, y mantenerse hidratados para disfrutar de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.