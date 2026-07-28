El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 38 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa comenzará en un 31% y, aunque se incrementará ligeramente a lo largo del día, se mantendrá en niveles relativamente cómodos, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica no será excesivamente agobiante, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avanza, alcanzando su máxima velocidad de 22 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:25 horas, brindando un hermoso amanecer que los residentes podrán apreciar. Por otro lado, el ocaso se dará a las 21:36 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar que permitirá aprovechar al máximo el día.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.