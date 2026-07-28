El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00, pero comenzarán a aumentar rápidamente a medida que avance el día.

A partir de las 03:00, la temperatura se situará en 25 grados, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y un máximo de 39 grados a las 17:00. Es importante que los residentes y visitantes se preparen para el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 34% y descendiendo a 31% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia el mediodía. Las ráfagas de viento pueden llegar hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:23 y el ocaso será a las 21:34, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día caluroso y despejado, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.