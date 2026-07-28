El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00, antes de comenzar un ascenso notable. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 16:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 42% hacia las 23:00, lo que podría ofrecer un alivio al calor del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es un buen momento para disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.