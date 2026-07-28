El día de hoy, 28 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se extenderá hasta el ocaso, previsto para las 21:34. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 02:00 y 03:00, y luego se estabilice en 23 grados entre las 04:00 y las 05:00. A partir de las 06:00, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 41 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo de la jornada, comenzando en un 33% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 15% a las 15:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h a las 10:00 y alcanzando picos de hasta 32 km/h hacia el final de la jornada. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol, aprovechando las condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.