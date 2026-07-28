El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta llegar a un máximo de 40 grados a las 17:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 67% a las 07:00, pero se espera que descienda nuevamente a niveles más cómodos durante el día, cerrando en un 21% hacia la noche. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 11:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, ya que se espera que el día transcurra sin lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:13 y el ocaso a las 21:27, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. En resumen, Linares disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.