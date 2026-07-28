El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a las 2 de la tarde, y alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en 30 grados hacia las 5 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% durante la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde, cuando la humedad se combine con las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople predominantemente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas pico de la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 9 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza el día. Esto podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 11 de la noche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:40.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a todos los que planeen actividades al aire libre que se mantengan hidratados y tomen precauciones contra el sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.