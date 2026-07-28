El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que descenderá ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 30 grados a las 11:00. Durante la tarde, se prevé que el calor se intensifique, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 30 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 55% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente en la tarde, cuando la combinación de altas temperaturas y humedad puede resultar en un tiempo caluroso y pegajoso.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 25 km/h, disminuyendo a 18 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, proporcionando un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.