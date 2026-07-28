El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que podría resultar en un calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando hasta un 47% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 28% a las 10:00 y bajando hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 14:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener en cuenta que puede aumentar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso será a las 21:27, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado en Jaén, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.