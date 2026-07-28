El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se espera que continúe durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 31 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 93% en las horas de la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Por lo tanto, es aconsejable planificar actividades al aire libre en las primeras horas del día o al atardecer, cuando las temperaturas son más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en la costa, donde la brisa marina será un factor refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para un día de descanso en la costa, con cielos despejados y temperaturas cálidas.

A medida que avance la tarde, el ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol sobre el horizonte. La transición hacia la noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 24 grados hacia la noche, creando un ambiente agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la playa. En resumen, el tiempo de hoy en Isla Cristina promete ser perfecto para disfrutar de un día de verano en la costa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.