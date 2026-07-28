El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El 28 de julio de 2026, Huelva se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 34 grados a las 13:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% hacia las 21:00 horas. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más elevadas, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas costeras, donde la brisa marina puede ser más notable.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Huelva disfruten de un día completamente seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, en parques o en cualquier rincón de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.