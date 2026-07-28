El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 49% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 38% a las 21:00 horas. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del sol en una terraza.

Los amaneceres y atardeceres serán igualmente espectaculares, con el sol saliendo a las 07:24 y poniéndose a las 21:35, ofreciendo un hermoso espectáculo de luces en el cielo. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.