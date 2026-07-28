Hoy, 28 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 04:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y un máximo de 39 grados a las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando hasta un 51% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 37% a las 20:00 y alcanzando un 43% a las 21:00. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Con el ocaso programado para las 21:36, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un alivio tras un día caluroso. Se recomienda a los residentes disfrutar de las actividades al aire libre durante la mañana y la tarde, pero también estar preparados para el calor intenso que se experimentará en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.