El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Écija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas o que deban estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

La humedad relativa durante el día oscilará entre el 44% y el 72%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 11 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto refuerza la idea de un día completamente seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:20 horas y el ocaso será a las 21:32 horas, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, Écija vivirá un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodo y seguro durante este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.