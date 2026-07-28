El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Hoy, 28 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 27 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será notable, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar deportes al aire libre.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 21:36, marcando el final de un día caluroso y despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente por la noche, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.