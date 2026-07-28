El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados y, a medida que avance el día, se espera que alcancen un máximo de 35 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 81% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que se espera, con vientos predominantes del sur, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

Los vientos serán suaves a moderados, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa del sur será especialmente notable, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con los valores termométricos. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics o deportes en el parque. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:40 horas, un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.