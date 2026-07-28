El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 53% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona que tomen precauciones para mantenerse hidratados y protegidos del sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h hacia las 22:00 horas. Este aumento en la velocidad del viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
Con el orto a las 07:22 y el ocaso a las 21:34, los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un largo día soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un ligero alivio en las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.
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