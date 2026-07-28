El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 57% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones adecuadas contra el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia la tarde. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es particularmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

Con el orto a las 07:24 y el ocaso a las 21:35, los habitantes de Camas podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Es recomendable que, durante las horas de mayor calor, se busque sombra y se mantenga una adecuada hidratación para evitar golpes de calor. En resumen, el tiempo de hoy en Camas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.