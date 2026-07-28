El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días anteriores, gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente sur-oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de la tarde. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. La noche se presentará tranquila, ideal para actividades familiares o paseos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos que, aunque fuertes, ofrecerán un alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.