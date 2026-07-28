El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Hoy, 28 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá cayendo, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

Durante el día, se espera un ligero aumento en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 38 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 45%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. La humedad será más alta en las horas de la tarde, alcanzando su pico en torno a las 08:00 y 09:00, cuando se espera que esté en torno al 45%.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, disminuyendo a 12 km/h a la 01:00. A medida que avance la mañana, el viento se mantendrá en torno a los 6-10 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 15:00, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 y 29 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:34. En resumen, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que caracterizará la jornada en Las Cabezas de San Juan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.